Christian Dior ADR Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Aktienkurs von Christian Dior hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 61,72 Prozent gesteigert, was mehr als 62 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" lag die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei 0 Prozent, während Christian Dior mit 61,72 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) von Christian Dior liegt bei 87,5, was als überkauft betrachtet wird. Daher wird die Situation als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Christian Dior liegt bei 32,04, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie von Christian Dior die Einschätzung "Neutral". Die Diskussionsintensität im Netz hat die übliche Aktivität hervorgebracht, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Insgesamt wird Christian Dior daher als "Neutral"-Wert eingestuft.