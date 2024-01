Christian Berner Tech Trade AB Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt werden. Aktuell liegt der RSI für die Christian Berner Tech Trade-Aktie bei 22, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Bewertung und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Christian Berner Tech Trade somit ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Christian Berner Tech Trade wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend als neutral bewertet. Während in den vergangenen Tagen jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden, ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes hinsichtlich Christian Berner Tech Trade in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch hinsichtlich der Stärke der Diskussion und der Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung und dem Stimmungsbild in den sozialen Medien.

Aus charttechnischer Sicht ist die Christian Berner Tech Trade-Aktie mit einem Kurs von 31,8 SEK derzeit +11,27 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +25,64 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Somit ergibt die technische Analyse für die Christian Berner Tech Trade-Aktie eine positive Einschätzung sowohl für den kurzfristigen als auch den langfristigen Zeitraum.