Chr Hansen Holding A/s Adr Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chr Hansen A- beträgt 43, was im Vergleich zum Branchenwert von 71,27 (Chemikalien) unter dem Durchschnitt liegt, etwa 39 Prozent. Dies zeigt, dass die Aktie nach fundamentalen Kriterien unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für Chr Hansen A-. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" konnte die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 13,93 Prozent erzielen, was 18,59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Gut" auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Chr Hansen A- bei 499,9 DKK liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der Aktienkurs liegt bei 558,4 DKK und hat somit einen Abstand von +11,7 Prozent. Die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt +4,33 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein positiver Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse mit einer Bewertung von "Gut".