Chr Hansen Holding A/s Adr Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

In den letzten zwei Wochen wurde Chr Hansen A- von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, wie unsere Redaktion bei der Analyse verschiedener Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Analyse kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf einem guten Niveau ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei 74,23, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Chr Hansen A- in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +18,59 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt um -4,67 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Chr Hansen A- um 18,59 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Mit einer Dividende von 1,4 % liegt Chr Hansen A- im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (1,43 %) nur leicht niedriger, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt, da die Differenz nur 0,04 Prozentpunkte beträgt.