ChrHansen Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Chr Hansen A- betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 43,84 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 42,83 im neutralen Bereich, was der Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse einbringt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für Chr Hansen A-. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Anleger zeigten sich größtenteils neutral an insgesamt drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Basierend auf diesem Anleger-Sentiment bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Chr Hansen A- ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 42,93 auf, was 40 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 71,09 für Unternehmen aus der Chemikalienbranche. Dieses niedrigere KGV deutet auf eine Unterbewertung hin, daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse eine "Gut"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Chr Hansen A- liegt bei 1,51 Prozent, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt für die Chemikalienbranche von 1,44 Prozent liegt. Damit wird die Aktie als neutrale Anlage eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.