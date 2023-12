ChrHansen Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Derzeit wird die Aktie von Chr Hansen A- als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 42 liegt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche wird dafür 40 Prozent weniger gezahlt. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung auf Grundlage des KGV.

Die Diskussionsintensität im Internet bezüglich Chr Hansen A- wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie von Chr Hansen A- ein "Gut"-Rating, da der aktuelle Kurs um 13,57 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs um 7,87 Prozent über diesem Wert liegt.

In den letzten 12 Monaten konnte die Aktie von Chr Hansen A- eine Performance von 26,09 Prozent erzielen, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Chemikalien"-Branche eine Outperformance von 31,72 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Aktie um 31,72 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.