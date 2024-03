Chow Tai Fook Jewellery ist zurück!

Die Aktie von Chow Tai Fook Jewellery wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Im Hinblick auf die Diskussionsintensität im Netz zeigt sich nur wenig Aktivität, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Chow Tai Fook Jewellery daher die Bewertung "Schlecht" in Bezug auf diesen Faktor.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs mit 12,04 HKD angegeben, während die Aktie selbst einen Kurs von 12,82 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 11,38 HKD, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung der Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers herangezogen. Der 7-Tage-RSI von Chow Tai Fook Jewellery liegt bei 8,51 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 30,74, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit zu einer abweichenden "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie für diesen Punkt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Chow Tai Fook Jewellery mit einer Dividende von 4,81 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (5,68 %) nur leicht darunter. Dies führt zu einer Einstufung von "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Chow Tai Fook Jewellery, wobei verschiedene Faktoren zu unterschiedlichen Einschätzungen führen.