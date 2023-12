Chow Tai Fook Jewellery Aktie: Ein handfester Grund

Die Aktie von Chow Tai Fook Jewellery wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 16,58 liegt sie insgesamt 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Spezialität Einzelhandel", der bei 40,56 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung beeinflusst werden. Analysen von sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare zu Chow Tai Fook Jewellery überwiegend positiv waren. In den letzten zwei Tagen gab es jedoch vor allem negative Themen, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie in Bezug auf die Stimmung führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Chow Tai Fook Jewellery eine Performance von -20,51 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 1,97 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -22,48 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 10,62 Prozent, was bedeutet, dass Chow Tai Fook Jewellery 31,13 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Chow Tai Fook Jewellery beträgt derzeit 4,72 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 5,42 Prozent liegt. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie.