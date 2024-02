Chow Tai Fook Jewellery Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und alles dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI von Chow Tai Fook Jewellery liegt bei 34,25, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 44,34 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Chow Tai Fook Jewellery wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, was zu einem langfristig negativen Stimmungsbild führt.

Der gleitende Durchschnittskurs von Chow Tai Fook Jewellery beträgt derzeit 12,3 HKD, während der aktuelle Kurs bei 11,74 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -4,55 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 11,12 HKD, was einer positiven Abweichung von +5,58 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.

Im Vergleich zur Aktienkursentwicklung der Branche "Spezialität Einzelhandel" hat Chow Tai Fook Jewellery in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -14,44 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite 20,07 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem Gesamtrating von "Schlecht" in dieser Kategorie.