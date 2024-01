Chow Tai Fook Jewellery Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "CHOW TAI FOOK":

Chow Tai Fook Jewellery: Aktienanalyse und Bewertung

Die Aktie von Chow Tai Fook Jewellery weist eine Dividendenrendite von 4,72 Prozent auf, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als neutral.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche verzeichnete Chow Tai Fook Jewellery in den letzten 12 Monaten einen Kursrückgang von 20,51 Prozent, was einer Underperformance von 17,87 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite mit 4,44 Prozent unter dem Durchschnitt, wobei Chow Tai Fook Jewellery um 24,95 Prozent hinter diesem Wert zurückbleibt. Aufgrund dieser Performance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt hingegen, dass die Aktie von Chow Tai Fook Jewellery mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,58 derzeit um 58 Prozent unterbewertet ist im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Spezialität Einzelhandel" mit einem KGV von 39,93. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 12,93 HKD für die Chow Tai Fook Jewellery-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 11,06 HKD, was einem Unterschied von -14,46 Prozent entspricht. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts liegt der letzte Schlusskurs hingegen nur um -1,43 Prozent unter diesem Wert, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält die Chow Tai Fook Jewellery-Aktie aufgrund der gemischten technischen Analyse eine neutrale Bewertung.