Chow Tai Fook Jewellery Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Chow Tai Fook Jewellery jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Chow Tai Fook Jewellery. Auch hierfür erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chow Tai Fook Jewellery bei 21,79 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 47,54 in der Branche "Spezialität Einzelhandel". Aus diesem Grund wird die Aktie als aus heutiger Sicht unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit dem Branchendurchschnitt ergibt sich, dass Chow Tai Fook Jewellery im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,92 Prozent erzielt hat, was 28,35 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 4,63 Prozent, womit Chow Tai Fook Jewellery aktuell 21,55 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chow Tai Fook Jewellery-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 13,45 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,1 HKD liegt, was einem Unterschied von -17,47 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen einen gleitenden Durchschnitt von 11,27 HKD, was in etwa dem letzten Schlusskurs entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung für Chow Tai Fook Jewellery zur Folge hat. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.