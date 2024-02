Chow Sang Sang Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI von Chow Sang Sang für die letzten 7 Tage liegt bei 22,03 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 9,28 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 8,95 HKD liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chow Sang Sang liegt bei 7, was im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" unter dem Durchschnitt liegt und eine "Gut"-Bewertung ergibt. Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,52 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 10,44 Prozent und eine Gesamtbewertung von "Schlecht" bedeutet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Chow Sang Sang-Analyse vom 19.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Chow Sang Sang jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Chow Sang Sang-Analyse.

Chow Sang Sang: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...