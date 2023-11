Chorus Aviation Aktie: Finger Weg!

Die technische Analyse der Chorus Aviation-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie derzeit bei 2,82 CAD verläuft. Der Aktienkurs von 2,22 CAD ergibt eine Einstufung als "Schlecht", da ein Abstand von -21,28 Prozent besteht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 2,26 CAD, was einer Differenz von -1,77 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis beider Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Chorus Aviation-Aktie liegt bei 82,35, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 41,86, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Chorus Aviation in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,87, was 12 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "FluggeSchlechtschaften" (13,32). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Perspektive.