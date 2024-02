ChorusADR Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Laut einer Analyse ist das Telekommunikationsunternehmen Chorus im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 103,09, was einem Abstand von 117 Prozent zum Branchen-KGV von 47,61 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die meisten Kommentare und Äußerungen zu Chorus waren ebenfalls neutral, was zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Chorus im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,24 Prozent erzielt, was 21,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien im Bereich der diversifizierten Telekommunikationsdienste beträgt 0 Prozent, wobei Chorus derzeit 21,24 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Chorus derzeit überkauft ist, was kurzfristig zu Kursrücksetzern führen könnte. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Auf 25-Tage-Basis zeigt sich jedoch eine neutralere Bewertung, da Chorus weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend erhält das Chorus-Wertpapier aufgrund der fundamentalen Überbewertung, der neutralen Anleger-Stimmung und der negativen Aktienkursentwicklung insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.