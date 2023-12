ChorusADR Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die technische Analyse der Chorus-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 7,46 AUD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 7,12 AUD um -4,56 Prozent unter dieser Linie liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 6,98 AUD, was einem Abstand von +2,01 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also gemäß der technischen Analyse eine Bewertung von "Neutral" für die Chorus-Aktie.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Für Chorus liegt dieses bei 102,04, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 49,35 liegt. Dadurch wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da es in den sozialen Medien keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge bezüglich der Chorus-Aktie gab. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Chorus. Somit ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Chorus eine Rendite von 5,72 % aus, was 0,23 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,95 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" hinsichtlich der Dividende.

Insgesamt ergibt sich also gemäß der verschiedenen Analysen eine neutrale Bewertung für die Chorus-Aktie.