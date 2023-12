Choom Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Choom hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -93,75 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche eine Underperformance von -66,86 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite mit -70,8 Prozent unter dem Durchschnittswert von -22,95 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Choom liegt bei 50 Punkten, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Dies bedeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Anleger-Stimmung bei Choom ist insgesamt neutral, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnittskurs der Choom einen Wert von 0,01 CAD auf, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,005 CAD erreicht hat. Dies führt zu einer negativen Bewertung und einer Gesamtnote von "Schlecht".