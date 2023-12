Choom Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Choom war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Einschätzung erhält die Aktie heute eine neutrale Bewertung.

Auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei spielen sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung eine Rolle. Bei Choom zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine schlechte Bewertung der Choom-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -50 Prozent, was auf eine negative Entwicklung hindeutet. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt 50 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein schlechtes Rating für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte Choom in den letzten 12 Monaten eine Performance von -93,75 Prozent, was eine deutliche Underperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche darstellt. Die Aktie liegt auch 71,98 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Gesundheitspflege"-Sektors, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.