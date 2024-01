Choo Chiang Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Choo Chiang, so ergibt sich aktuell ein Wert von 0 Punkten beim 7-Tage-RSI, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Ähnlich sieht es beim 25-Tage-RSI aus, bei dem ebenfalls ein Wert von 0 auftritt. Somit wird die Aktie in beiden Fällen als "Gut" eingestuft.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Choo Chiang daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung für Choo Chiang als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Choo Chiang in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,34 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -0,29 Prozent gefallen sind. Das bedeutet eine Outperformance von +17,63 Prozent im Branchenvergleich für Choo Chiang. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance von Choo Chiang mit 16,86 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso führt die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Choo Chiang-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.