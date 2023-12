Chongyi Zhangyuan Tungsten Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Aktienkurs von Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Materialien" eine Rendite von 2,48 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" lag die durchschnittliche Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -8,21 Prozent. Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry übertraf diesen Wert deutlich mit einer Rendite von 10,69 Prozent, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führte.

Das Sentiment und Buzz rund um Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 47,82 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry-Aktie zeigt weder überkaufte noch unterverkaufte Werte, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Basierend auf dem RSI erhält die Aktie daher auch in dieser Hinsicht eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich damit für Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry eine positive Entwicklung im vergangenen Jahr mit neutralen Bewertungen in den genannten Bereichen.