Chongyi Zhangyuan Tungsten Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Analyse der Aktie von Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry zeigt gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität im Internet ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt bei 62,96 und für 25 Tage bei 66,09, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 46, was im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie auf der Grundlage des 200-Tage-Durchschnitts eine schlechte Bewertung erhält, während der 50-Tage-Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry basierend auf verschiedenen Indikatoren mit einer neutralen Bewertung versehen.