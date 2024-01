Chongyi Zhangyuan Tungsten Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry beträgt das aktuelle KGV 47. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry liegt der RSI7 aktuell bei 83,87 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Der 7-Tage-RSI erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt dagegen bei 54,74, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch überverkauft ist. In diesem Punkt wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry eine Dividendenrendite von 1,62 % aus, was 0,3 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,92 %. Aufgrund dieser geringfügigen Differenz wird die Dividende als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry von 5,45 CNH mit einer Entfernung von -7 Prozent vom GD200 ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 5,62 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.