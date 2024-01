Chongyi Zhangyuan Tungsten Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse von Aktienkursen. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry liegt der RSI aktuell bei 75, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wird sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt hingegen gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf dieser Basis.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Analyse von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass eine Aktie preisgünstig erscheint. Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry weist ein KGV von 47,82 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenausschüttung liegt Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry nur leicht unter dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Dieser geringe Unterschied von 0,29 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Neutral".