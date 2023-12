Chongyi Zhangyuan Tungsten Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Dividendenpolitik von Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs mit -0,3 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Aktie von Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI von 57 für die letzten 7 Tage deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis von 57,14 bestätigt ebenfalls diese Neutralität.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 4,75 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -7,92 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,67 Prozent im Branchenvergleich, weshalb das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhält.

Das Stimmungsbild und der Buzz um Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Insgesamt erhält Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Dividendenpolitik, dem RSI und dem Branchenvergleich.