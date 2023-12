Chongqingnfeng EnvironmentLtd Aktie: Das ist erstaunlich

Das Anleger-Sentiment für Chongqing Sanfeng Environment war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen eine positive Richtung und auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung hat die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhalten. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Chongqing Sanfeng Environment zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis ebenfalls neutrale Ratings. Der 7-Tage-RSI beträgt 54,84 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 50,48 im neutralen Bereich, was der Aktie ein "Neutral"-Rating für den RSI25 einbringt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt Chongqing Sanfeng Environment eine durchschnittliche Aktivität und eine stabile Stimmung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" in diesem Bereich.

Die technische Analyse ergibt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für Chongqing Sanfeng Environment. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führen zu neutralen Ratings für das Unternehmen.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Stimmung der Anleger positiv ist, während die technische Analyse und die Diskussionsintensität auf neutralem Niveau liegen.

