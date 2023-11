Chongqingnfeng EnvironmentLtd Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 deutet auf eine "überverkaufte" Situation hin, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Chongqing Sanfeng Environment wird aufgrund eines RSI von 31,58 als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 30,91 ebenfalls auf eine "neutral" Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "neutral".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnten in den vergangenen Wochen keine signifikanten Veränderungen für Chongqing Sanfeng Environment festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "neutral" Bewertung. Auch in den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität für das Unternehmen verzeichnet, was zu einer weiteren "neutral" Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Chongqing Sanfeng Environment-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,4 CNH lag. Der letzte Schlusskurs (7,65 CNH) weist eine Abweichung von +3,38 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "neutral" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (7,44 CNH) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+2,82 Prozent) und erhält daher eine "neutral" Bewertung.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Chongqing Sanfeng Environment geäußert, was zu einer insgesamt "guten" Bewertung führt. Auch die analytische Seite zeigt, dass vorwiegend "gute" Signale abgegeben wurden, wodurch sich insgesamt ein "gutes" Signal ergibt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "gut".