Chongqingnfeng EnvironmentLtd Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Chongqing Sanfeng Environment derzeit bei 7,44 CNH liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 7,43 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -0,13 Prozent liegt und somit als "Neutral" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 7,49 CNH, was einer Distanz von -0,8 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Chongqing Sanfeng Environment wird von privaten Nutzern in sozialen Medien als positiv bewertet. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab zudem 4 positive Signale und keine negativen Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis beträgt für Chongqing Sanfeng Environment 68,18 bzw. 51,38 Punkte. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine mittlere Aktivität bezüglich der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Chongqing Sanfeng Environment ist im betrachteten Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie von Chongqing Sanfeng Environment.