Chongqingnfeng EnvironmentLtd Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Einschätzung getroffen werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Chongqing Sanfeng Environment-Aktie beträgt aktuell 32, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 47 weniger volatil als der RSI7 und führt zu einer ähnlichen Einschätzung. Die Analyse ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Chongqing Sanfeng Environment.

Die Diskussionen über Chongqing Sanfeng Environment in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionstiefe. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Chongqing Sanfeng Environment in den sozialen Medien zeigen eine Häufung von positiven Meinungen in den vergangenen beiden Wochen. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daraus ergibt sich die Einschätzung als "Gut" Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Chongqing Sanfeng Environment derzeit bei 7,42 CNH, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 7,59 CNH, was einen Abstand von +2,29 Prozent aufbaut. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung der Chongqing Sanfeng Environment-Aktie als "Neutral".