Chongqing Zhifei Biological Products Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Chongqing Zhifei Biological Products weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,65 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,71 % in der Biotechnologie-Branche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende aufgrund einer Differenz von lediglich 1,06 Prozentpunkten.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,58 liegt auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie-Branche, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,62 Prozent erzielt, was 9,69 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Unterperformance-Bewertung und insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung für Chongqing Zhifei Biological Products hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.