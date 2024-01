Chongqing Zhifei Biological Products Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Chongqing Zhifei Biological Products liegt mit einem Wert von 16,39 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass sie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Biotechnologie" von 0 beträgt der genaue Abstand aktuell 0 Prozent. Auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Chongqing Zhifei Biological Products-Aktie hat einen Wert von 28, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage Basis 59,19, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Chongqing Zhifei Biological Products.

Die Dividendenrendite von Chongqing Zhifei Biological Products liegt aktuell bei 0,52 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent liegt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Diskussionsintensität im Netz hat in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität rund um die Aktie von Chongqing Zhifei Biological Products gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr ebenfalls eine positive Änderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also für Chongqing Zhifei Biological Products auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung, während der RSI und das Sentiment der Aktie ein "Gut"-Rating anzeigen.