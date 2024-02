Chongqing Zhifei Biological Products Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die technische Analyse von Chongqing Zhifei Biological Products zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 51,57 CNH, was nur leicht unter dem aktuellen Schlusskurs von 51,4 CNH liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 55,53 CNH, was 7,44 Prozent über dem Schlusskurs liegt und somit zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende von 0,65 % liegt Chongqing Zhifei Biological Products unter dem Branchendurchschnitt von 1,72 %, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, während sie auf 25-Tage-Basis als neutral eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chongqing Zhifei Biological Products liegt mit 12,74 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für Chongqing Zhifei Biological Products basierend auf den verschiedenen Analyseindikatoren.