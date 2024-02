Chongqing Zhifei Biological Products Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Aktienkurs von Chongqing Zhifei Biological Products verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,62 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um -18,61 Prozent, was eine Underperformance von -12,01 Prozent für Chongqing Zhifei Biological Products bedeutet. Der Gesundheitspflege-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -21,12 Prozent im letzten Jahr, und Chongqing Zhifei Biological Products lag 9,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird der Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie zugeschrieben.

Die Einschätzung einer Aktie wird auch durch eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet beeinflusst. In diesem Zusammenhang wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung für Chongqing Zhifei Biological Products bewertet. Die Analyse ergab, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Chongqing Zhifei Biological Products beträgt 14, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder unter- noch überbewertet, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die Dividende schüttet Chongqing Zhifei Biological Products eine Dividendenrendite von 0,65 % aus, was 1,08 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,73 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".