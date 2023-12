Chongqing Zhifei Biological Products Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Chongqing Zhifei Biological Products-Aktie wird aus technischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 52,21 CNH, während der aktuelle Kurs bei 64,8 CNH liegt, was einer Abweichung von +24,11 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 61,05 CNH über dem aktuellen Kurs (+6,14 Prozent). Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Chongqing Zhifei Biological Products diskutiert. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation dominierte. Aktuell interessieren sich die Anleger jedoch vor allem für positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt ergibt sich auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 46,42 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 47,07 weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation an. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Auf fundamentaler Ebene liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chongqing Zhifei Biological Products bei 18, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Biotechnologie" als durchschnittlich bewertet wird. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen damit eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Chongqing Zhifei Biological Products-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und der fundamentalen Kriterien als neutral bewertet.