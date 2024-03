Chongqing Zaisheng Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Chongqing Zaisheng liegt bei 66,67 und zeigt somit an, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Eine Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage resultiert in einem RSI von 67, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Chongqing Zaisheng derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 4,21 CNH, während der Kurs der Aktie (2,89 CNH) um -31,35 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 3,58 CNH, was einer Abweichung von -19,27 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Chongqing Zaisheng ist insgesamt positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Weitergehende Studien zeigen jedoch, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für die Chongqing Zaisheng als durchschnittlich eingestuft wird, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung insgesamt.