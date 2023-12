Chongqing Zaisheng Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Aktienkurs von Chongqing Zaisheng hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,34 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -8,22 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -9,12 Prozent für Chongqing Zaisheng entspricht. Im "Materialien"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -8,22 Prozent, und Chongqing Zaisheng lag 9,12 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Chongqing Zaisheng diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen überwogen. Auch andere Kommunikationsstudien weisen auf hauptsächlich positive Stimmungen hin, obwohl auch einige "Schlecht"-Signale beobachtet wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Aktie von Chongqing Zaisheng über einen längeren Zeitraum deuten auf ein insgesamt positives Stimmungsbild hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Aktienkurs von 4,32 CNH eine Entfernung von -6,49 Prozent vom GD200 (4,62 CNH), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Hingegen weist der GD50 einen Kurs von 4,47 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Chongqing Zaisheng-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.