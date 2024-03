Chongqing Zaisheng Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Chongqing Zaisheng-Aktie wird technisch analysiert, wobei der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,17 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,73 CNH weicht um -10,55 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (3,4 CNH) über dem gleitenden Durchschnitt (+9,71 Prozent), was zu einer "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Chongqing Zaisheng-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Chongqing Zaisheng als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 12,9 und der RSI25 liegt bei 23,77, was zu einer Gesamtrating von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Diskussionen auf sozialen Medien deuten auf eine positivere Einschätzung und Stimmung rund um die Chongqing Zaisheng-Aktie hin. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Allerdings ergibt die Analyse auch fünf Handelssignale, davon zwei "Gut"- und drei "Schlecht"-Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung positiv sind, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.