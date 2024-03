Chongqing Yukaifa Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

In den letzten Monaten wurde die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Chongqing Yukaifa beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine mittlere Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist laut Messung kaum verändert, was zu einer weiteren Neutral-Einstufung führt.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich ebenfalls eine schlechte Bewertung für Chongqing Yukaifa. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt (4,24 CNH) als auch der 50-Tages-Durchschnitt (3,67 CNH) wurden unterschritten, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurde Chongqing Yukaifa in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anlegerstimmung erlaubt daher die Einstufung als gut.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 37,5 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Tage zeigt keinen überkauften oder überverkauften Zustand an, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Chongqing Yukaifa daher in den verschiedenen Analysen hauptsächlich neutrale Bewertungen.