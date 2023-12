Chongqing Yukaifa Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Stimmung und das Interesse an Chongqing Yukaifa in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Trotz einer erhöhten Aktivität in den sozialen Medien innerhalb der letzten vier Wochen, wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger (RSI25) Basis. Daher erhält Chongqing Yukaifa auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie bei 4,35 CNH und der Aktienkurs liegt derzeit bei 4,56 CNH, was einem Abstand von +4,83 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 4,41 CNH, was einer Differenz von +3,4 Prozent entspricht. Beide Analysen führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Chongqing Yukaifa in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern als neutral bewertet wurde. Die Kommentare und Meinungen der Anleger in den letzten Wochen waren größtenteils neutral, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt ebenfalls als "Neutral" einzustufen ist.