Chongqing Yukaifa Aktie: Einfach unglaublich

Die Stimmung und Diskussion über die Chongqing Yukaifa-Aktie haben sich im letzten Monat verbessert. Die Anleger haben in Social Media überwiegend positiv über das Unternehmen gesprochen, was zu einer positiven Stimmungsbewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch unverändert, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Chongqing Yukaifa-Aktie liegt bei 54, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 49,4. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale RSI-Bewertung für die Chongqing Yukaifa-Aktie.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 4,35 CNH. Der Schlusskurs des letzten Handelstages lag bei 4,4 CNH, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer neutralen Bewertung der einfachen Charttechnik für die Chongqing Yukaifa-Aktie.

Insgesamt erhält die Chongqing Yukaifa-Aktie sowohl aufgrund der positiven Anlegerstimmung als auch der neutralen Bewertungen des RSI und der technischen Analyse positive Einschätzungen.