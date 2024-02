Chongqing Water Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Chongqing Water-Aktie liegt bei 35,8, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. In Bezug auf trendfolgende Indikatoren erhält die Chongqing Water-Aktie ein neutrales Rating, da sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt nahe dem letzten Schlusskurs liegen.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Stimmung rund um die Chongqing Water-Aktie.

Im Branchenvergleich erzielte Chongqing Water in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +26,76 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche und eine Überperformance von 26,76 Prozent gegenüber dem "Versorgungsunternehmen"-Sektor. Insgesamt erhält Chongqing Water daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.