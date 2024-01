Chongqing Water Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Chongqing Water-Aktie handelt derzeit mit einem Kurs von 5,86 CNH, was +2,45 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +5,4 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Chongqing Water ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 1 positives Signal, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird Chongqing Water als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 26,83, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 44,44 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Chongqing Water-Aktie eine Rendite von 18,18 Prozent erzielt, was mehr als 18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Wasserversorgung" verzeichnete eine mittlere Rendite von -0,04 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Chongqing Water mit 18,22 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.