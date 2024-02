Chongqing Water Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI von Chongqing Water liegt bei 35,8, was eine neutrale Situation signalisiert. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI-Wert von 50, was ebenfalls auf eine neutrale Lage hinweist.

Die Stimmung und das öffentliche Interesse an Aktien werden neben den Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Chongqing Water zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Chongqing Water zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Wasserversorgung"-Branche hat Chongqing Water in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +26,76 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Chongqing Water um 26,76 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Chongqing Water-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine neutrale Bewertung erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt deuten auf eine ähnliche Entwicklung des Aktienkurses hin, was zu einem neutralen Rating führt.