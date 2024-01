Chongqing Wanli New Energy im Check!

Der Aktienkurs von Chongqing Wanli New Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -41,92 Prozent erzielt, was mehr als 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche in diesem Zeitraum beträgt 1,73 Prozent, was bedeutet, dass auch hier Chongqing Wanli New Energy mit einer Rendite von 43,64 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Chongqing Wanli New Energy von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge ergab, dass hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung, auch wenn die Redaktion 2 positive und 1 negative Signal herausgefiltert hat und somit eine "Gut" Empfehlung ausspricht.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Chongqing Wanli New Energy bei 11,79 CNY liegt und der Aktienkurs selbst bei 11,4 CNY aus dem Handel ging, was einen Abstand von -3,31 Prozent bedeutet. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 11,66 CNY, was einer Differenz von -2,23 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Daten ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Aktie.