Chongqing Wanli New Energy Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Chongqing Wanli New Energy-Aktie zeigt einen Wert von 55 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage RSI von 57,83 bestätigt diese Einschätzung. Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich für das Unternehmen kaum verändert, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist jedoch insgesamt positiv, obwohl in den Diskussionen in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen aufgetreten sind. Die aus den sozialen Medien abgeleiteten Handelssignale ergeben eine "Gut" Empfehlung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Chongqing Wanli New Energy in den letzten 12 Monaten eine Unterperformance von 41,92 Prozent im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche und von 41,87 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors gezeigt. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.