Chongqing Wanli New Energy Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Aktienkurse werden nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Chongqing Wanli New Energy überwiegend positiv waren. In den letzten Tagen haben die Nutzer jedoch hauptsächlich neutrale Themen besprochen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei zwei konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen. Diese führen zu einer "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Zusammenfassend wird die Stimmung der Chongqing Wanli New Energy-Aktie als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -4,18 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von +0,26 Prozent eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Chongqing Wanli New Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -41,92 Prozent erzielt, was 41,32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich ("Elektrische Ausrüstung") liegt die Aktie mit einer Rendite von -40,96 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie von Chongqing Wanli New Energy wurde ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein mittleres langfristiges Bild über die Stimmungslage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Aktie von Chongqing Wanli New Energy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes insgesamt als "Neutral" eingestuft.