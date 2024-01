Chongqing Wanli New Energy Aktie: Es geht auch anders!

Die technische Analyse der Chongqing Wanli New Energy zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 11,79 CNY verläuft. Der Aktienkurs selbst lag bei 11,4 CNY, was einem Abstand von -3,31 Prozent entspricht und daher eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 11,66 CNY erreicht, was einer Differenz von -2,23 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ein weiteres "Neutral"-Rating für das langfristige Stimmungsbild der Aktie ergibt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Chongqing Wanli New Energy mit -41,92 Prozent deutlich unterhalb der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie". Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,73 Prozent aufweist, liegt die Aktie mit 43,64 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Chongqing Wanli New Energy zeigt eine Ausprägung von 37,16, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,89, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral" auf Basis des RSI.