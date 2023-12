Chongqing Wanli New Energy Aktie: Endlich geschafft?

Die Chongqing Wanli New Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -4,18 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs der Aktie nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um die Aktie von Chongqing Wanli New Energy zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Chongqing Wanli New Energy überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Chongqing Wanli New Energy eine Rendite von -41,92 Prozent erzielt, was zu einer Unterperformance von 41,32 Prozent führt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

