Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Aktienkurs von Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,54 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus dem Bereich "Stromversorger" im Durchschnitt um 0,63 Prozent, was bedeutet, dass Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power eine Underperformance von -11,17 Prozent aufweist. Der Sektor "Versorgungsunternehmen" erzielte eine durchschnittliche Rendite von 0,63 Prozent, und Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power lag 11,17 Prozent unter diesem Wert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergab sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,39 CNH lag. Der letzte Schlusskurs (7,47 CNH) weicht somit um -10,97 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (7,6 CNH) lag der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,71 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power-Aktie damit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Zudem wurde eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hier erhält Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 70,27 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.