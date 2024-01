Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Aktienkurs von Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor um 9,4 Prozent niedriger. Die mittlere Rendite der Stromversorger-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt -0,04 Prozent, während Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power mit 9,36 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Zudem wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -10,85 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen eine Abweichung von nur -1,31 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power liegt bei 40,74, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 51, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".