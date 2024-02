Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bewertet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power liegt bei 7,69, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ist mit 50,76 neutral. Insgesamt wird die Aktie als "gut" bewertet.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz spielt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. Die Diskussionsintensität der Aktie von Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine neutrale Einschätzung für die Aktie.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie von Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,54 Prozent erzielt, was 1,8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Stromversorger" beträgt -8,74 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 1,8 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet.

Die Einschätzung von Aktienkursen umfasst neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen für Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden vor allem positive Themen in den letzten ein bis zwei Tagen aufgegriffen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "schlechte" Bewertung. Insgesamt wird die Stimmung als "gut" eingestuft, während die Handelssignale eine "schlechte" Bewertung ergeben.