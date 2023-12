Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Eine wichtige Methode zur Bewertung von Aktien ist die Analyse der Stimmung und des Buzz im Internet. Bei der Bewertung von Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung, da weniger Aktivität zu beobachten ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls negativ zugenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses in der "Stromversorger"-Branche hat Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -8,44 Prozent gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite des "Versorgungsunternehmen"-Sektors lag die Aktie ebenfalls 8,44 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power einen aktuellen Wert von 61,54, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 bewertet die Aktie auf Basis der relativen Bewegung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien wurde über Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ebenfalls ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.